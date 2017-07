Fischtheke 2017:Bewerben Sie sich jetzt!

07.07.2017 Lebensmittel Praxis

Zum 14. Mal sucht die Lebensmittel Praxis in Kooperation mit "Deutsche See" Fischmanufaktur die besten Fischtheken im deutschen Lebensmittel-Einzelhandel. Die Bewerbungsphase ist gestartet. Gesucht werden die besten Theken in den Kategorien Supermarkt, Verbrauchermarkt, SB-Warenhaus.

Sie sind überzeugt von Ihrer Frischfisch-Theke? Dann machen Sie mit. Es lohnt sich! Den Bewerbungsbogen für den Wettbewerb können Sie hier herunterladen. Einsendeschluss ist der 25. August 2017. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Dieter Druck, Tel.: 02631/879-124; Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!