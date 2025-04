Der Lebensmittelkonzern Danone verzeichnet im ersten Quartal 2025 Wachstum in allen Weltregionen. Das Unternehmen bestätigt seine Jahresprognose mit einem erwarteten Umsatzplus von 3 bis 5 Prozent. In Europa hat der Konzern die Preise für seine Produkte nicht steigern können.

Quartalszahlen Danone steigert Umsatz in allen Weltregionen

Danone konnte seinen Absatz zuletzt weltweit steigern. Bildquelle: Danone DACH

Der Lebensmittelkonzern Danone hat im ersten Quartal 2025 in allen Regionen Umsatzwachstum erzielt. Das stärkste Wachstum verzeichnete der Konzern nach eigenen Angaben in China, Nordasien und Ozeanien mit einem Plus von 9,9 Prozent.

Konzern hält an Jahresprognose fest

In Europa stiegen die Umsätze um 2,0 Prozent. Das Wachstum basierte nach Angaben des Unternehmens vor allem auf einem Anstieg der Absatzmengen um 1,9 Prozent. Die Preise blieben stabil. Besonders die Marken Yopro, Alpro und Actimel hätten zu der positiven Entwicklung beigetragen, teilte der Konzern mit.

In Nordamerika wuchsen die Umsätze um 3,7 Prozent. Die Absatzmengen stiegen um 0,9 Prozent, die Preise um 2,8 Prozent. Das Geschäft mit Kaffeesahne entwickelte sich den Angaben zufolge zu Jahresbeginn schwach. In Lateinamerika verzeichnete Danone ein Umsatzplus von 9,0 Prozent. Die Preise stiegen dort um 11,1 Prozent, während die Absatzmengen um 2,1 Prozent zurückgingen.

Der Konzern bestätigte seine Prognose für das laufende Jahr. Danone erwartet demnach ein Umsatzwachstum zwischen 3 und 5 Prozent. Der operative Gewinn soll nach Angaben des Unternehmens stärker steigen als der Umsatz.