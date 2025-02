Followfood ist für seinen nachhaltigen Fisch bekannt: Bei Konserven-Thunfisch legte das Unternehmen um 18 Prozent zu und erreichte einen Marktanteil von 25 Prozent. Bildquelle: Followfood

Der Lebensmittelhersteller Followfood hat seinen Umsatz im Jahr 2024 um 19 Prozent auf 70 Millionen Euro gesteigert. Das Unternehmen wuchs damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt, wie Followfood mitteilte. Der Umsatz bezieht sich nach Unternehmensangaben auf das Geschäft ohne Beteiligungen.

Marktführer bei zertifiziertem nachhaltigen Thunfisch

Im Bereich Seafood erzielte Followfood ein Plus von zwölf Prozent. Bei Konserven-Thunfisch wuchs das Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel und in Drogerien um mehr als 10 Prozent, während der Gesamtmarkt nur um 0,8 Prozent zulegte. Mit einem Marktanteil von 12,2 Prozent ist Followfood nach eigenen Angaben die Nummer zwei in Deutschland. Bei zertifiziertem nachhaltigen Thunfisch bezeichnet sich das Unternehmen als Marktführer. Im Segment Tiefkühlfisch verzeichnete Followfood einen Umsatzrückgang von 0,9 Prozent, während der Gesamtmarkt um 2,8 Prozent schrumpfte.

21 Prozenz Zuwachs bei Tiefkühlfisch erreicht

Besonders stark entwickelte sich der Bereich Bio-Fachhandel. Bei Tiefkühlfisch steigerte Followfood seinen Marktanteil auf 57,5 Prozent - ein Plus von 2,1 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr. Bei Konserven-Thunfisch legte das Unternehmen um 18 Prozent zu und erreichte einen Marktanteil von 25 Prozent. Im Segment organic Plant-Based verzeichnete Followfood ein Wachstum von 52 Prozent. Das Unternehmen sieht diesen Bereich nach eigenen Angaben als Zukunftskategorie.

Zweistelliges Umsatzwachstum für 2025 angestrebt

„Bio ist kein Trend, sondern die Zukunft. Denn eine zukunftsfähige Wirtschaft braucht gesunde, stabile Ökosysteme“, so Marketingchef Julius Palm. „Wir wachsen über Markt, weil wir uns als starke Marke klar positionieren und kontinuierlich investieren – in Produktinnovationen, Marketing, Transparenz, Nachhaltigkeit und Qualität“, erklärt Palm.

Für das Jahr 2025 strebt Followfood erneut ein zweistelliges Umsatzwachstum an. Das Unternehmen will seine Marktposition im Handel ausbauen und neue Produkte einführen. Ab Frühjahr plant Followfood eine Kooperation mit dem Comedian Teddy Teclebrhan. Ende 2025 will das Unternehmen mit der Internationalisierung der Marke beginnen.