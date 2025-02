In eigener Sache - Lebensmittel Praxis startet „Initiative Standort Deutschland“

Die Lebensmittel Praxis hat in Zusammenarbeit mit ihren Schwestertiteln essen & trinken und top agrar die „Initiative Standort Deutschland“ ins Leben gerufen. Die drei renommierten Titel der Unternehmensgruppe Landwirtschaftsverlag werden in Sonderformaten, einzelnen Beiträgen und Veranstaltungen zeigen, welche Bedeutung der Standort Deutschland für die Wertschöpfungskette Lebensmittel von der Produktion über die Verarbeitung und den Handel bis zum Konsum hat.

Initiative Standort Deutschland: Das Projekt startet mit der Ausgabe 8 der Lebensmittel Praxis. Bildquelle: LV Gruppe

Die Lebensmittel Praxis hat gemeinsam mit ihren Schwestertiteln essen & trinken und top agrar eine Initiative gestartet, die die Bedeutung des Wirtschaftsstandorts Deutschland für die Lebensmittelbranche in den Fokus rückt.

„Die Agrar- und Ernährungswirtschaft bietet zusammen mit dem Lebensmitteleinzelhandel weit mehr als 2,5 Millionen Arbeitsplätze in Deutschland“, sagt Hendrik Varnholt, Chefredakteur der Lebensmittel Praxis. „Das zeigt, wie wichtig dieser Wirtschaftszweig für unseren Wohlstand ist. Wir wollen gemeinsam mit den Unternehmen deutlich machen, was auf dem Spiel steht, wenn Bürokratie, hohe Energiekosten, Personalnot und Kaufzurückhaltung die ganze Wertschöpfungskette weiter belasten und die Politik nicht gegensteuert.“

Startschuss mit der Ausgabe 8 der Lebensmittel Praxis

Das Projekt startet mit der Ausgabe 8 der Lebensmittel Praxis, die sich als Themenheft ausschließlich mit der „Initiative Standort Deutschland“ befasst und am 7. Mai erscheint. In Features und Reportagen stellt die Redaktion der LP vor, was die Lebensmittelwirtschaft ausmacht: Ideenreichtum, Innovationsfreude und Unternehmertum. Persönlichkeiten der Branche werden die Bedeutung des Standorts für Ihre Unternehmen erläutern, aber auch die Herausforderungen und Risiken für die Zukunft benennen.

essen & trinken und top agrar vertiefen das Thema in einzelnen Beiträgen in ihren Juni-Ausgaben, die am 8. und 20. Mai erscheinen. „Dabei wird top agrar am Beispiel ausgewählter Produkte und Unternehmen aufzeigen, wie die Rohstoffversorgung aus heimischer Produktion sichergestellt werden kann“, beschreibt Matthias Schulze Steinmann, Chefredakteur von top agrar, die Schwerpunkte der Berichterstattung. „Regional einzukaufen und auf die Herkunft von Lebensmitteln zu achten, gehört quasi zur DNA von essen & trinken. Wir greifen das Thema deshalb sehr gern auf und ergänzen es um die Sicht der Verbraucherinnen und Verbraucher“, sagt Arabelle Stieg, Redaktionsleiterin von essen & trinken.

Kongress zur Initiative im Herbst

Im Herbst soll es dann einen Kongress zum Thema geben. „Gemeinsam mit Handel, Industrie und der Politik wollen wir entlang der Wertschöpfungskette über die Chancen und Risiken für den Standort Deutschland diskutieren. Anhand von Best-Practice-Beispielen und guten Ideen für den Standort wollen wir der neuen Regierung die Anliegen der Branche vor Augen führen“, beschreibt Hendrik Varnholt die inhaltliche Ausrichtung der Veranstaltung.

„Wir laden die Unternehmen und Organisationen der Lebensmittelwirtschaft ein, sich an der „Initiative Standort Deutschland“ zu beteiligen. Machen Sie deutlich, was Sie für den Standort Deutschland leisten und welche Rahmenbedingungen Sie für die Zukunft von der neuen Bundesregierung erwarten“, erläutert Torsten Zelleröhr, Leiter Media Sales der Lebensmittel Praxis, die vielfältigen Möglichkeiten, sich einzubringen.