Bedrohter Regenwald: Drei Umweltorganisationen werfen drei Unternehmen vor, dessen Schutz nicht ernst zu nehmen. Bildquelle: Getty Images

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH), ClientEarth und Mighty Earth fordern rechtliche Schritte gegen die beiden Fleischkonzerne Tönnies und Westfleisch sowie gegen den Mischfutterhersteller Rothkötter. Die Umweltorganisationen werfen den Unternehmen mögliche Verstöße gegen das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz vor. Dies geht aus einer gemeinsamen Mitteilung hervor.

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle eingeschaltet

Neue Untersuchungen der Deutschen Umwelthilfe und Mighty Earth deuten angeblich darauf hin, dass die Fleischverarbeiter Soja als Futtermittel nutzen, das möglicherweise mit Menschenrechtsverstößen und Landrechtskonflikten im brasilianischen Cerrado in Verbindung steht.

Schweinefleischproduzenten in den Regionen Oldenburger Münsterland und Weser-Ems beziehen ihr Soja demnach möglicherweise von dem Agrarhändler Bunge. Dessen Lieferketten weisen angeblich ein erhöhtes Risiko für zerstörerischen Sojaanbau auf. Bunge deckt nach Angaben der Organisationen rund ein Viertel aller Importe von brasilianischem Soja aus dem Cerrado nach Deutschland ab.

Die Organisationen haben beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ein Schreiben eingereicht. Sie fordern eine Überprüfung der Hinweise und verlangen von den Unternehmen, sie sollten dringend Transparenz und Rückverfolgbarkeit in ihren Lieferketten schaffen.

DUH: Unternehmen verlassen sich zu sehr auf Zertifikate

„Tönnies, Westfleisch und Rothkötter halten ihre öffentlichen Versprechen, die Menschenrechte entlang ihrer Wertschöpfungskette zu achten, offenbar nicht ein.“ Das kritisiert Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe. Die Unternehmen verlassen sich laut Müller-Kraenner auf Zertifikate, statt der Herkunft der genutzten Produkte nachzugehen.

Die Organisationen weisen darauf hin, dass in Brasilien angeblich derzeit eine der größten Zerstörungen von Naturflächen durch Feuer stattfindet. Brandstifter legten diese Feuer überwiegend, um landwirtschaftliche Flächen zu schaffen.

Angegriffenes Unternehmen Bunge auf dem Weg zur Entwaldungsfreiheit

Das angegriffene Unternehmen Bunge verweist hingegen auf sein Ziel, bis 2025 entwaldungsfreie Ketten zu erreichen. Bereits jetzt seien mehr als 97 Prozent des von Bunge in Brasilien bezogenen Sojavolumens entwaldungs- und umwandlungsfrei. Bunge überwacht nach eigenen Angaben seine gesamten direkten Zulieferer in Gebieten, die von Entwaldung bedroht seien. Im Jahr 2025 würden voraussichtlich auch die indirekten Zulieferer vollständig abgedeckt sein. Das Lieferantenüberwachungssystem verfüge über modernste Satellitentechnologie, die in der Lage sei, Veränderungen in der Landnutzung und im Sojaanbau auf jedem überwachten Grundstück zu erkennen.