Die Mittel wie Wegowy oder Ozempic drosseln den Appetit und unter anderem auch die Lust auf kalorienreiches und fetthaltiges Essen. Deshalb ist eine viel diskutierte Frage, wie eine breite Nutzung der Medikamente auf das Geschäft von Lebensmittelkonzernen und der Fast-Food-Branche durchschlagen könnte.

Auch Hershey (unter anderem Hersteller von KitKat und Reese's) bereitet sich allerdings auf potenzielle Veränderungen vor. So werde über kleinere Packungsgrößen nachgedacht, weil Menschen, die solche Medikamente nehmen, weniger essen wollten. Außerdem könnte das Angebot an Protein-Snacks für sie wichtiger werden. Denn die geringere Nährstoffaufnahme müsse ausgeglichen werden, so Michele Buck.