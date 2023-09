Heute ist Weltschulmilchtag. An diesem von der Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen ins Leben gerufenen Tag soll auf die ernährungsphysiologisch relevante Rolle der Milch in der Ernährung von Kindern und Jugendlichen aufmerksam gemacht werden.

Die Abgabe von Milch und Milchprodukten sowie von Obst und Gemüse an Kinder in Bildungseinrichtungen wird im Rahmen des EU-Schulprogramms gefördert. In Deutschland liegt die Verantwortung für den Milch-Part seit 1977 bei den Bundesländern und den milchwirtschaftlichen Landesorganisationen. Für das aktuelle Schuljahr hält die EU 220,8 Millionen Euro bereit. Davon werden über 90,1 Millionen Euro für Milch und Milchprodukte zur Verfügung gestellt. Nach Deutschland fließen dafür über 9 Millionen Euro.

Die EU finanziert mindestens 75 Prozent der Kosten, den Rest stellt das freiwillig teilnehmende Mitgliedsland. Derzeit gibt die EU etwa 4,5 Cent Beihilfe pro teilnehmendem Berechtigten und pro Schultag für eine Menge von 0,25 Liter Milch, Milchmischgetränk, Joghurt und Käse.

Mit dem EU-Schulmilchprogramm unterstützt etwa Nordrhein-Westfalen über das ganze Schul- und Kitajahr 2023/24 rund 57.000 Kinder in rund 700 Bildungseinrichtungen. Die Landesvereinigung der Milchwirtschaft NRW e.V. setzt dabei die pädagogische Begleitung um. Milch und Milchprodukte tragen bei Kindern und Heranwachsenden zur Deckung des empfohlenen Calciumbedarfs bei.