Die international agierende Getränkegruppe Haus Cramer (Warsteiner) hat sich an der Vermarktungsplattform für außergewöhnliche Bier-Spezialitäten im europäischen Raum, der Bierothek, beteiligt, so deren Gründer Christian Klemenz (Foto).

Alkoholhaltige Getränke Cramer-Gruppe beteiligt sich an Vermarktungsplattform Bierothek

Im Fokus der Zusammenarbeit stehen der weitere Ausbau des digitalen Online-Marktplatzes zum europäischen Direktvertrieb sowie die Entwicklung von Lösungen für Geschäftskunden. „Gelungen ist uns bereits der grenzüberschreitende Direktvertrieb von alkoholhaltigem Bier. Nun wollen wir dieses neuartige Vertriebsmodell im großen Stil ausrollen“, erklärt Klemenz. Der Vorsitzende der Geschäftsführung der Haus-Cramer-Gruppe, Helmut Hörz, ergänzt: „Die Bierothek ist dabei, mit einer technisch anspruchsvollen Lösung für Brauereien neue Vertriebswege zum End- und zu Geschäftskunden zu ermöglichen. Mit unserer Beteiligung und unserer Vertriebserfahrung möchten wir diese innovative Entwicklung unterstützen, da sie sich mit unseren langfristigen Zielen deckt und sich Synergien mit unserem Portfolio ergeben.“

Gleichzeitig will die Gruppe so den Trend hin zu verschiedenen Liefermodellen mitgestalten. Aktuell sind bereits Produkte der Haus-Cramer-Beteiligung Rye River auf dem Online-Marktplatz erhältlich, und auch für die eigenen Produkte der Getränkegruppe böte der Online-Marktplatz Potenzial, so Hörz.