Die Staatsanwaltschaft hatte im Juni 2020 umfangreiche Ermittlungen aufgenommen. Jetzt wurde das Verfahren nach zwei Jahren intensiver Ermittlungen mangels hinreichenden Tatverdachts nach § 170 Abs. 2 StPO eingestellt, heißt es auf der Homepage des Unternehmens.

Die Entscheidung reiht sich nach Auffassung von Unternehmenssprecher Fabian Reinkemeier in die entlastenden Urteile der Verwaltungsgerichte Münster und Minden ein. Beide Gerichte hatten in diesem Jahr entschieden, dass das Land NRW nach der coronabedingten Quarantäne Lohnfortzahlungen an Werkvertragsunternehmer zahlen muss, die Personal bei Tönnies im Einsatz hatten.

In den beiden Urteilsbegründungen bescheinigte die Gerichte, dass das Unternehmen Tönnies beim Corona-Ausbruch nicht fahrlässig gehandelt hat. Das Ausbruchs-Geschehen im Frühjahr 2020 ist nach Meinung der Gerichte stattdessen vor allem durch bis dahin unbekannte Faktoren begünstigt worden. So habe zum damaligen Zeitpunkt noch niemand von der Bedeutung von Aerosolen und der Übertragung der Coronaviren über die Umluftkühlung wissen können.