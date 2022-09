Markus Spanier (55), Leiter Controlling/Beteiligungsmanagement bei der Bitburger Braugruppe, wird ab 1. Januar 2023 die Nachfolge von Stephan Fahrig als Geschäftsführer Finanzen, IT und Einkauf antreten. Fahrig verlässt das Brauereiunternehmen aus der Eifel.

Um einen nahtlosen Wechsel innerhalb der Geschäftsführung sicherzustellen, wird Markus Spanier bereits ab 1. Oktober als Geschäftsführer den kaufmännischen Bereich verantworten und so zusammen mit Jan Niewodniczanski (Geschäftsführer Technik und Umwelt und Vertreter der Unternehmerfamilie), Dr. Stefan Schmitz (Geschäftsführer Personal und Recht) und Stephan Fahrig (Geschäftsführer IT und Einkauf) das Unternehmen führen, heißt es in einer Mitteilung aus der Eifel.

„Wir danken Herrn Fahrig schon jetzt für seinen großen Einsatz gerade in diesen herausfordernden Zeiten, sein unermüdliches Engagement und das Erreichte für die Braugruppe in den vergangenen sechs Jahren. Er konnte die Digitalisierung entscheidend mit vorantreiben und spielte eine wesentliche Rolle bei der Bewältigung externer Krisenthemen und deren wirtschaftlichen Herausforderungen, wie beispielsweise der Corona-Pandemie und der Flut im Ahrtal. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute“, erklärt Dr. Dieter Heuskel, Vorsitzender der Aufsichtsgremien der Bitburger Unternehmensgruppe. „Wir freuen uns sehr, mit Herrn Spanier einen erfahrenen, hochqualifizierten Fachmann mit tiefgehenden Branchenkenntnissen in der Geschäftsführung begrüßen zu können“, führt Heuskel aus.

Markus Spanier ist bereits seit 2005 in verschiedenen leitenden Positionen bei der Bitburger Unternehmensgruppe tätig, zuletzt verantwortete er das Ressort Controlling/Beteiligungsmanagement bei der Bitburger Braugruppe. Spanier, der mit seiner Familie in der Region beheimatet ist, ist seit 2015 auch Geschäftsführer der Bitburger Kontor-Gruppe.