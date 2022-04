„Im Rahmen unseres Analyseplans wurde am 15. Dezember das Vorhandensein von Salmonellen festgestellt. Nach einer eingehenden Untersuchung wurde der Filter am Auslass von zwei Rohstofftanks als Herkunftsort identifiziert. Die Materialien und Fertigprodukte wurden blockiert und nicht freigegeben“, so der Wortlaut. Nach dem Vorfall ergriff Ferrero entsprechende Maßnahmen, entfernte den Filter und verstärkte das bereits hohe Maß an Kontrollen bei den Halbfertig- und Fertigprodukten erheblich, heißt es.

Neben mehrerer Osterartikel sind nun auch Weihnachtsartikel vom Produktrückruf betroffen. Es handelt sich unter anderem um spezielle Überraschungseier und Adventskalender, jeweils mit Mindesthaltbarkeitsdatum 20. April 2022. Das geht aus einer im Portal lebensmittelwarnung.de veröffentlichten Übersicht hervor.

Nach Angaben von Ferrero wurden die betroffenen Produkte im belgischen Arlon hergestellt. Von der Rückrufaktion sind neben Deutschland noch viele weitere Länder betroffen, sogar Australien.