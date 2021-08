Die diesjährige Anuga umfasst Pandemie-bedingt zwar nicht den vollen internationalen Ausstellerumfang der vorherigen Veranstaltungen. Dennoch finden alle 10 Fachmessen vom 9. bis 13.10.2021 statt und das gesamte Gelände der Koelnmesse ist belegt, teilt die Koelnmesse mit. Die zehn größten Länderbeteiligungen kommen aus Belgien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Italien, Niederlande, Polen, Spanien, Türkei und den USA.



Unter dem Leitthema „Transform“ greift die Weltleitmesse für Lebensmittel und Getränke in diesem Jahr wegweisende Zukunftsthemen auf und präsentiert u.a. Innovationen aus dem Bereich zellbasierter Proteine, Fleischersatzprodukte, Clean Label, Free From, Health sowie Functional Foods. Auch die Kongresse, die im Rahmen der Messe stattfinden, knüpfen an das Leitthema an. So feiert die New Food Conference mit einem Fokus auf zellbasierte Proteine in diesem Jahr ihre Anuga-Premiere. Darüber hinaus beleuchtet die Nachhaltigkeitskonferenz des Zentrums für Nachhaltige Unternehmensführung (ZNU) die Komplexität der unterschiedlichsten Nachhaltigkeitsherausforderungen wie Klima, Verpackung, Lebensmittelverluste und Menschenrechte entlang der Lieferkette. Der Innovationsgipfel Newtrition X. greift Themen des Wandels auf und gibt Einblicke in neue Erkenntnisse aus der personalisierten Ernährung.



Auch die Bundesregierung unterstützt den Neustart von Messen. Mit Hilfe des neuen Förderprogramms des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) werden kleine und mittelständische Unternehmen mit Sitz in Deutschland in ihrer Teilnahme an internationalen Leitmessen in Deutschland – so auch an der Anuga- finanziell unterstützt. Ziel dieses Programms ist es, die Vermarktung innovativer Produkte, Verfahren und Dienstleistungen bestmöglich zu unterstützen, um so Exportmärkte zu erschließen. Die Förderung umfasst einen Zuschuss bei den Kosten für Standmiete und Standbau von bis zu 12.500 Euro.