Oster-Umfrage Jeder zweite kauft Süßes

Schokolade, Süßigkeiten, Pralinen: Damit will nach einer Offerista-Umfrage jeder zweite Bundesbürger (48 Prozent) seine Lieben zu Ostern beschenken. 40 Prozent gehen dafür in den Supermarkt, 32 Prozent in den Discount. Online-Shopping spiele keine Rolle.