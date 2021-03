Im Mehrmarkenvertrieb spricht LEH-Vertrieb GmbH für Schwarzwaldmilch die Entscheider am PoS an in den Nielsen-Gebieten 4,1,5,6,7. Die eigenen Außendienst-Bezirksleiter der Schwarzwaldmilch verantworten weiterhin alle Vertriebsaktivitäten in den Nielsen-Gebieten 3b, 3a und 2. Die Salesforce Ballungsgebiete der LEH-Vertrieb GmbH ist in den urbanen Zentren Hamburg und Berlin mit zwei exklusiven Außendienstmitarbeitern im Einsatz.