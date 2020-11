Aldi UK: Lieferung wird ausgebaut

Aldi kündigt an, während der Corona-Pandemie seinen Test mit dem On-Demand-Lieferservice Deliveroo auf fast 130 Geschäfte in ganz Großbritannien auszudehnen.

Innerhalb des letzten Monats hat der Discounter rund 90 neue Supermärkte hinzugefügt, die in Schottland und Wales an den Drehkreuzen Aberdeen und Cardiff liegen.

Unternehmenssprecher Richard Thornton sagt: „Wir wollen unseren Test mit Click and Collect in mehr als 200 zusätzliche Läden in den kommenden Wochen bis Weihnachten starten.“ Seit Mitte Mai kooperiert Aldi UK mit Deliveroo, dessen Kurierfahrer sonst vornehmlich zubereitetes Lieferessen aus Restaurants nachhause bringen. Zunehmend arbeitet das Start-up allerdings auch mit Supermarktketten zusammen.