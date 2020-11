Danone: Alle Produkte bekommen Nutri-Score-Kennzeichnung

Anzeige

Die Danone-Produkte erhalten Nutri-Score-Bewertungen von „A“ bis „D“, wobei die meisten Produkte aufgrund ihrer Nährwertqualität ein dunkelgrünes „A“ bzw. grünes „B“ tragen, wie Activia 100 % Pflanzlich oder Actimel. Wenige Produkte, wie die Dany-Sahne-Reihe, erhalten ein gelbes „C“ oder orangenes „D“.

In Deutschland soll der Nutri-Score bisher nur auf freiwilliger Basis verwendet werden. Danone hat deshalb gemeinsam mit Partnern aus der gesamten Lebensmittelwertschöpfungskette in Europa einen Aufruf an die Europäische Union gestartet, das Nutri-Score-Label in der gesamten EU verbindlich vorzuschreiben. „Die verpflichtende Einführung von Nutri-Score soll den Verbrauchern ermöglichen, in allen Mitgliedsstaaten der EU Zugang zu vollständigen und leicht verständlichen Nährwertinformationen zu erhalten und so gesündere Optionen nahezulegen“, heißt es in einer Mitteilung.