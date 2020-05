Mitarbeiterführung: So meistern Sie gemeinsam jede Krise

Anzeige

Menschen reagieren unterschiedlich auf unerwartete Ereignisse und Veränderungen. Denn die seelische Widerstandskraft, die Resilienz, entscheidet darüber, wie gut wir mit Krisen umgehen können. Wer innerlich robust ist, kann Stress und anstrengende Zeiten gut überstehen oder sogar an ihnen wachsen. Dabei ist es wie im Sport: Wer Muskeln und Kreislauf nicht regelmäßig trainiert, gerät bei der kleinsten Anstrengung schnell aus der Puste. Entsprechend: Wer seine Denk- und Verhaltensmuster immer wieder überprüft und reflektiert, wird in schwierigen Situationen nicht so schnell aus der Bahn geworfen.