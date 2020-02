J.J. Darboven Ehemaliger Oetker Manager kommt

Zum 1. März 2020 tritt Axel Kampmann in die internationale Geschäftsführung der J.J. Darboven GmbH & Co. KG ein und verantwortet die Ressorts Marketing und Vertrieb. Kampmann übernimmt damit die Zuständigkeiten von Herrn Christian Sayn-Wittgenstein, der das Unternehmen verlassen hat.

Axel Kampmann hat langjährige Erfahrung in der Lebensmittelindustrie und hatte verschiedene nationale und internationale Leitungsfunktionen in der Unternehmensgruppe Theo Müller (Müller-Milch, Weihenstephan) und in der Oetker-Gruppe. Dort war er unter anderem Länderbereichsleiter Vertrieb und Marketing für Osteuropa, Marketingleiter in Deutschland und zuletzt fünf Jahre Sprecher der Geschäftsführung der niederländischen Landesgesellschaft von Dr. Oetker.