Bürger: Legt im Umsatz zu

Der Trend zu frischen und schnell zuzubereitenden Produkten halte an, so Bihlmaier. „Das kommt uns und unserem vielfältigen Sortiment sehr zugute.“ Wichtig für das neue Geschäftsjahr seien die Produktneuheiten, die im Februar auf den Markt kommen werden. Dabei handelt es sich um die komplett neue Maultaschen-Range „Leckertaschen“, drei Sorten kleine, vegetarische Maultaschen mit je zwei trendigen Zutaten: Ziegenfrischkäse-Mango, Rote Beete-Süßkartoffel und Linsen-Karotte. Außerdem erweitern Chili-Maultaschen das Angebot der beliebten „Herrgottsbscheißerle“ von Bürger. Die Maultasche mit Hähnchenfleisch aus der Huhn-&-Hahn-Initiative Baden-Württemberg erhält eine neue Rezeptur und Verpackung. Das Produkt steht für mehr Tierwohl durch die Aufzucht männlicher Küken und artgerechte Freilandhaltung. Das Hähnchenfleisch stammt aus langsamer und antibiotikafreier Aufzucht.

Im vergangenen Jahr hat Bürger eine neue Produktionslinie für Schupfnudeln, Knödel und Gnocchi in Betrieb genommen und die Linie für italienische Pastaprodukte erneuert. Auch in diesem Jahr wird es wichtige, ambitionierte Entwicklungen geben: In Crailsheim sind die Planungen für den Bau eines neuen Logistikzentrums jetzt abgeschlossen und der Bauantrag fertiggestellt. Die Investitionen belaufen sich inklusive einer neuen Kälteanlage auf rund 30 Millionen Euro. Zudem wird die Produktionskapazität kontinuierlich erweitert.