Schönheits- und Haushaltspflege: Grüne Produkte boosten Umsätze

Der Trend zu mehr Nachhaltigkeit beschert Herstellern von Kosmetik und Reinigungsmitteln wachsende Umsätze. Der auf das laufende Jahr hochgerechnete Gesamtwert der verkauften Produkte der Schönheits- und Haushaltspflege liegt mit 18, 9 Milliarden Euro 1,5 Prozent über dem des Vorjahres, berichtet der Industrieverbands Köperpflege- und Waschmittel.

Gut 14 Milliarden Euro gaben die Bundesbürger für Duschgel, Shampoo, Lippenstift und Co. aus, dies entspricht einem Plus von 1,8 Prozent. Die Ausgaben für Haut- und Gesichtspflegemittel stiegen um 3,3 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro. Haarpflegemittel erzielten 3,2 Milliarden Euro, ein Umsatzplus von 3,5 Prozent. Zulegen konnten außerdem die Mund- und Zahnpflegemittel mit 1,6 Milliarden Euro (plus 1,6 Prozent). Dekorative Kosmetik verzeichnet mit 1,8 Milliarden Euro ein leichtes Plus von 0,3 Prozent.