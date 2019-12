ASP: Kommt näher: Brandenburg „vorbereitet“

Anzeige

Nach weiteren Nachweisen der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Westpolen setzt Brandenburg seine Präventionsmaßnahmen fort. Heute solle etwa erneut ein Brief an Speditionsunternehmen im Land verschickt werden, teilte das Verbraucherschutzministerium in Potsdam mit. Darin sollen Fernfahrer dazu aufgerufen werden, keine fleischhaltigen Lebensmittel aus Polen mitzubringen. Dadurch bestehe die Gefahr, den Erreger einzuschleppen. Gestern waren weitere ASP-Fälle in Polen rund 40 Kilometer entfernt von der Grenze zu Brandenburg bekannt geworden – deutlich näher als bislang bekannte Funde. „Wir als Verbraucherschutzministerium nehmen das sehr ernst und stehen im Kontakt mit unserem Landwirtschaftsministerium und den Landkreisen“, sagte Ministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) laut Mitteilung. „Wir setzen weiter auf Präventionsmaßnahmen und sind für den Ernstfall vorbereitet.“ Zum Monatsanfang war die Aufwandspauschale für Jäger, die verendete Wildschweine melden und eine Blutprobe entnehmen, von 30 Euro auf 50 Euro erhöht worden. Erst vor kurzem habe Brandenburgs Landestierarzt Informationsmaterialien zu der Seuche an alle Schweinehalter und Jäger verschickt, hieß es vom Ministerium. Auf den Betrieben müssten zudem Sicherheitsmaßnahmen strikt eingehalten werden. An Haltepunkten entlang der Autobahnen weisen Schilder darauf hin, keine fleischhaltigen Lebensmittel wegzuschmeißen. Angaben des Ministeriums zufolge meldete Polen sieben ASP-Fälle im Kreis Zielonogorski. Ein weiterer Fundort liege knapp 43 Kilometer von der deutsch-polnischen Grenze entfernt. Beide Fundorte befinden sich den Angaben zufolge außerhalb der bereits eingerichteten Zone, in der bislang infizierte Wildschweine gefunden worden waren.