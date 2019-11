Ausbildung in der Ernährungsindustrie: Viele Stellen unbesetzt

Anzeige

„Die verhaltene Nachfrage am Bewerbermarkt hat sich besonders in den ernährungstypischen Berufsgruppen fortgesetzt“, so Sabet. Für die Berufe in der Lebens- und Genussmittel- sowie Getränkeherstellung ist demnach die Zahl der Bewerber im Vergleich zum Vorjahr erneut zurückgegangen. Der Rückgang liegt deutlich über dem gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt. Durch den Mangel an Bewerbern ging auch die Zahl der angebotenen Berufsausbildungsstellen auf rund 12.000 Stellen leicht zurück.