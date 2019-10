Bel hat sein Geschäftsmodell und seine Marken grundlegend verändert und seine neue Corporate Identity vorgestellt. Die neue Identität wird ab Januar 2020 schrittweise von allen Bel-Marken präsentiert – Details dazu lesen Sie in der nächsten Ausgabe der Lebensmittel Praxis.

Anzeige

Die neue Identität von Bel soll die Entschlossenheit des Unternehmens ausdrücken, seine Mission zum Motor seines verantwortungsvollen und profitablen Geschäftsmodells zu machen. Als Familienunternehmen und Vermarkter vieler Marken in über 130 Ländern will Bel eine treibende Kraft auf dem Weg zu neuen Ernährungsgewohnheiten sein. Wie das konkret umgesetzt wird, erläutert Geschäftsführer Martin Schygulla in der LP-Ausgabe 18/19.