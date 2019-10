Ortenauer Weinkeller: Edeka Südwest will Vertriebsgebiet ausweiten

Seit 66 Jahren baut der Ortenauer Weinkeller (OWK) in Offenburg, eine hundertprozentige Tochter von Edeka Südwest, Weine aus der Region aus. Jetzt will der Produktionsbetrieb sein Vertriebsgebiet deutschlandweit ausweiten.

Aktuell werden die Weine über den Onlineshop „Edeka 24“ und die Märkte der Edeka Südwest vertrieben. Auch vereinzelte Märkte in Nord- und Südbayern sowie Händler der Edeka Rhein-Ruhr beziehen Weine der Edeka-Tochter. Bisher einzige Ausnahme: Der Affentaler Wein der OWK ist bereits in ganz Deutschland zu finden. Über fünf Millionen Füllungen, 14 Millionen Euro Umsatz: „Wir haben bei beidem noch Luft nach oben“, sagt Duschan Gert, Geschäftsführer des OWK.

Die Trauben für diese Massen liefern 369 Winzer zwischen Affental und Kaiserstuhl. Auf 560 Hektar Rebfläche werden vom Spätburgunder Rotwein über Riesling bis Weißer Burgunder und Sauvignon Blanc, alle gängigen Sorten angebaut. Etwa 30 Kaufleute lassen sich zusätzlich Wein der OWK mit privatem Label liefern. Ein Bereich den Gert ausbauen möchte. „Der Edeka-Kaufmann kann mit uns einen ganz persönlichen Wein kreieren, der auf seine Kunden abgestimmt ist“, sagt Gert.

98 Prozent der Umsätze macht der Weinkeller über die Edeka, zwei Prozent werden über die Gastronomie verkauft. Um die Abläufe zu optimieren und eine moderne Kellereitechnik einsetzen zu können, hat das Unternehmen im Herbst 2018 unweit des bisherigen Standorts im Offenburger Westen eine neue Kellerei eröffnet. Die Edeka Südwest investierte 15,6 Millionen Euro in den Neubau.

Dabei ist der Weinkeller eigentlich aus der Not geboren. „1953 wollten die Weinbaubetriebe nichts mit der Edeka zu tun haben«, erzählt Duschan Gert, Geschäftsführer des OWK. Keiner wollte an den Lebensmittelhändler liefern. Der damalige Edeka-Chef Willi Berg entschied, das Geschäftsfeld selbst zu übernehmen. Die Winzergenossenschaften reagierten. Ihre Winzer sollten keine Trauben an die Edeka verkaufen. Berg habe daraufhin eine Anzeige im Offenburger Tageblatt geschaltet »Trauben gesucht, Geld bar auf die Hand«. „Das funktionierte damals wie heute“, sagt Gert. Denn die Vertragswinzer werden immer noch sofort bezahlt, während die Genossenschaften erst nach Verkauf des Weins den Gewinn aufteilen.

„Wir sind nicht mit den Winzern verheiratet, sondern mit der Edeka“, betont Duschan. Das heißt vor allem, dass der OWK nicht in die Flaschen bring, was der Winzer sich wünscht, sondern das, was die Kaufmänner sich in ihren Regalen wünschen. Dafür entfällt unter anderem das Listungsgeld.