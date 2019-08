Lebkuchen-Schmidt : Nur noch Fairtrade-Kakao

Anzeige

Das noch vorhandene Verpackungsmaterial wird laut Geschäftsführer Jürgen Brandstetter noch aufgebraucht, bis die neuen „Hüllen“ mit dem Siegel in den Handel kommen. Aber bereits jetzt ist Fairtrade-Kakao in den Produkten. Die Vorgaben für die Fairtrade-Zertifizierung werden von der Organisation FLOCERT vor Ort kontrolliert. Garantiert wird ein Mindestpreis, der den kleinbäuerlichen Betrieben ein kalkulierbares Einkommen ermöglicht und als Sicherheitsnetz gegen die Preisschwankungen am Weltmarkt dient. Kinder- und Zwangsarbeit sind verboten. Außerdem werden durch den nachhaltigen Anbau der Kakaopflanzen Ressourcen geschont. Der Kakaoanbau ist für mehr 5,5 Millionen Bauern in Entwicklungsländern wie Ghana, der Elfenbeinküste oder der Dominikanischen Republik die Haupteinnahmequelle „Wir wollen dazu beitragen, dass der Marktanteil von Fairtrade-Kakao in Deutschland von derzeit zehn Prozent noch deutlich weiter steigt“, sagt Brandstetter.