Ferrero: Kauft dänischen Kekshersteller

Der italienische Süßwarenhersteller Ferrero stärkt seine Position in der Keksproduktion. Er kauft Kelsen, einen dänischen Hersteller, der auch in Deutschland vor allem durch die Marke Royal Dansk bekannt ist.

Die Kelsen Group gehörte bisher dem US-Konzern Campbell Soup. Der Kaufpreis soll 300 Millionen Dollar (also rund 265 Millionen Euro) betragen, zitieren verschiedene Medien den Nutella-Giganten Ferrero. Die Kelsen Group mit Sitz im dänischen Norre Snede generierte 2018 einen Umsatz von 157 Millionen US-Dollar (etwa 139 Millionen Euro).

Mit dem Zukauf will Ferrero stärker in der Keksproduktion werden. Bekannt ist das dänische Unternehmen Kelsen für seine Kekse der Marke Royal Dansk, die in 100 Länder der Welt verkauft werden. Kelsen produziert in zwei Werken in Norre Snede und Ribe.