Berentzen-Gruppe : Neue Logistik-Führung

„Oliver Haag verfügt über hervorragende Kenntnisse in allen Bereichen der Supply-Chain“, erklärt Oliver Schwegmann, Vorstand der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft, und führt weiter aus „Durch seine langjährigen Erfahrungen in der Konsumgüterindustrie im Allgemeinen und der Getränkeindustrie im Speziellen ist er die optimale Besetzung für die Position des Leiters Produktion & Logistik in unserer Unternehmensgruppe.“

Haag war zuletzt als Director Demand & Supply Chain Management beim Getränkehersteller Refresco Deutschland GmbH tätig. Weitere berufliche Stationen hatte der Manager unter anderem bei den Dalli-Werken und der Hansa Group.

Der bisherige Leiter Produktion & Logistik, Dr. Frank Schmidt, wird die Berentzen-Gruppe am 31. Juli 2019 verlassen.