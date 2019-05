Genuport Wechsel in der Geschäftsführung

Mit Wirkung zum 29. April 2019 ist Carsten Seiffert Chief Operating Officer (COO) der Genuport Trade GmbH. Er folgt auf Thomas O. Hillmer, der Ende Juli mit 62 Jahren in den Ruhestand geht. In den Aufgabenbereich von Seiffert fallen alle administrativen Bereiche, vor allem der Einkauf, die IT, Customer Service und Supply Chain Management sowie HR-Aufgaben. Er ist neben Dr. Uwe Lebens und Christian Seifert auch Geschäftsführer des Norderstedter Distributeurs.

Anzeige

Thomas O. Hillmer ist seit zehn Jahren bei Genuport in verschiedenen Schlüsselpositionen tätig und verantwortete die letzten acht Jahre als COO vom Einkauf über die Logistik, die IT bis hin zu HR und dem Vertriebscontrolling verschiedene Bereiche. Anfang Mai hat Hillmer die Übergabe an seinen Nachfolger Carsten Seiffert begonnen, bevor er sich Ende Juli in den Ruhestand verabschiedet.

Seiffert (46) war zuletzt beim Hamburger Modeunternehmen Bree Collection als kaufmännischer Direktor mit Prokura tätig. Davor fungierte er als kaufmännischer Leiter für Finanzen und Personal bei der EMH Metering GmbH in Gallin.