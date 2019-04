Iglo: Nutri-Score vorläufig verboten

Anzeige

Gegner der Nutri-Score Kennzeichnung ist offiziell der in München ansässige Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft e.V., der am Beispiel von Iglo die freiwillige Nährwertkennzeichnung auf den Verpackungen untersagen will, erklärt das Unternehmen. Neben Iglo Deutschland haben sich auch die Unternehmen Danone; bofrost; Mestemacher und McCain dazu entschlossen, das Nutri-Score freiwillig einzuführen.

Das Hanseatische Oberlandesgericht wird entscheiden müssen, ob es sich den rechtlichen Bedenken der Vorinstanz anschließt und damit die Verwendung des Nutri-Score in Deutschland verbietet, während er in verschiedenen anderen EU-Ländern staatlich empfohlen wird, oder ob es dem Nutri-Score doch noch grünes Licht gibt.