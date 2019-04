Wrigley Confectionery: Neuer Strategic Demand Director bei Mars

Fabian Röcke ist Strategic Demand Director bei Mars Wrigley Confectionery in Deutschland. In seiner neuen Position verantwortet der 37-Jährige von Unterhaching aus die Strategic Demand Leadership (SDL) Funktion. Hierzu zählen die Bereiche Category Strategy, Category Leadership, Strategic Revenue Management, Consumer & Market Insights, Customer Marketing und Merchandising.

Röcke tritt die Nachfolge von Carsten Simon an, der bereits Mitte Februar als General Manager zu Mars Multisales in die Schweiz wechselte. Als Teil des deutschen Leadership Teams von Mars Wrigley Confectionery berichtet Fabian Röcke an General Manager Laurence Etienne. Er bringt mehr als zehn Jahre Erfahrung aus dem Marketing und Vertrieb mit, u.a. bei FrieslandCampina. Während der vergangenen sieben Jahre bei Mars Wrigley Confectionery verantwortete er in verschiedenen Funktionen die Bereiche Marketing und Sales der Schokoladenprodukte.