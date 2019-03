Manner Deutschland Neu im Vertrieb

Anzeige

Nach seiner Ausbildung als Einzelhandelskaufmann 1999 sammelte Traeger in verschiedenen Unternehmen, unter anderem bei Kaufland in Neckarsulm, erste berufliche Erfahrungen. 2003 wechselte er in den Süßwarenbereich zur Firma Hosta – Werk für Schokolade-Spezialitäten GmbH & Co. KG (Stimpfach), wo er als Key Accounter tätig war. 2015 wurde Werner Traeger dann Vertriebsleiter D-A-CH der Becky‘s GmbH (Ankum). Weitere Erfahrungen im Süßwarenbereich sammelte er dann ab 2016 als nationaler Key Account Manager für Tri d´Aix GmbH (Alsdorf).