Arla Foods: Zahlt gesamten Nettogewinn an Landwirte

Die europäischen Molkereigenossenschaft Arla Foods wird den gesamten Nettogewinn aus dem Jahr 2018, insgesamt 290 Millionen Euro, an ihre Eigentümer, die Landwirte, auszahlen. „Als landwirtschaftliche Genossenschaft sind wir uns bewusst, dass die Dürre des Sommers in Europa außerordentlich war und die Futtersituation auf vielen Höfen unserer Mitglieder negativ beeinflusst hat. Wir sind mit dem positiven Ergebnis der Unternehmensbilanz zufrieden, das uns ermöglicht, den gesamten Nettogewinn auszuschütten“, so Jan Toft Nørgaard, Aufsichtsratsvorsitzender von Arla.