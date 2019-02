Little Lunch: Vertrieb offensiv ausbauen

Little Lunch, Hersteller von Bio-Suppen und –Eintöpfen, will mithilfe des Vertriebsdienstleiters LEH-Vertrieb die Präsenz seiner Produkte im Lebensmittel-Einzelhandel ausbauen. 65 festangestellte Außendienstmitarbeiter sollen vor allem das Segment Suppen und Eintöpfe bekannter machen. Gründer von Little Lunch sind die Brüder Denis (l., Foto) und Daniel Gibisch.