Bonduelle : Neuer Marketingleiter für DACH

Christian Bauer startet als Marketing Director bei Bonduelle Deutschland in Reutlingen. In seiner neuen Funktion verantwortet er die Marketingaktivitäten für die Region DACH.

Anzeige

Der Diplomkaufmann begann seine Karriere im November 1999 im Brand Management von Unilever Deutschland und war dort zuletzt als Category Leader Mealmakers & Sauces DACH tätig. 2011 wechselte Bauer zur Fast Food-Kette Burger King Deutschland. In der Funktion des Senior Marketing Managers war er bis 2013 unter anderem für die Media Strategie und Planung in der Region DACH zuständig und verantwortete zwischen 2014 und 2015 als Marketing Director Central Europe sämtliche Marketing und Sales Aktivitäten in Zentraleuropa. Bevor Bauer im Februar sein neues Amt beim Reutlinger Gemüsespezialisten Bonduelle antrat, war er selbstständig als Marketing & Strategy Consultant und als Senior Marketing Director Europe bei World Wrestling Entertainment, dem globalen Marktführer im Sports Entertainment, tätig.