L’Oréal Deutschland: Zweier-Spitze löst Megarbane ab

Wioletta Rosolowska werde ab März zunächst im Rahmen einer intensiven Übergabe mit Fabrice Megarbane (Foto) in Deutschland sein, um dann Mitte des Jahres die Verantwortung für L’Oréal Deutschland zu übernehmen. Sie kam 2014 in die L’Oréal-Gruppe und übernahm die Leitung von L’Oréal in Polen. Zuvor war sie bei Tchibo tätig, wo sie nach einer Marketing- und Vertriebserfahrung Geschäftsführerin des polnischen Standorts wurde. Ende 2007 wurde sie zum Vorstandsmitglied für den Aufbau des Osteuropa-Geschäfts befördert.

Die neu geschaffene Funktion eines Geschäftsführers Consumer Products begründet das Unternehmen mit der strategischen Bedeutung und Größe Deutschlands für die L’Oréal Gruppe und der soften Integration des Naturkosmetik-Herstellers Logocos. Anna Weste wird diesen Posten ab Mai übernehmen. Sie kehrt nach ihrer Tätigkeit als General Manager des Geschäftsbereichs Consumer Products für L‘Oréal Japan nun in ihr Heimatland zurück. Vor ihrer Tätigkeit in Japan war sie für die Marke L’Oréal Paris in Deutschland verantwortlich, davor sammelte sie Erfahrungen in der Konzernzentrale von L‘Oréal als internationale Marketingleiterin für die Marke Maybelline New York.