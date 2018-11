Metro Deutschland:„The Beyond Burger“ für den Großhandel

22.11.2018 Lebensmittel Praxis

Als nach eigenen Angaben erster Großhändler bringt Metro Deutschland Ende November das amerikanische Trendprodukt „The Beyond Burger“ in die deutschen Regale. Der pflanzenbasierte Burger besteht aus Erbsen-Protein und wurde vom US-Unternehmen Beyond Meat entwickelt.

Das Vorzeigeprodukt von Beyond Meat, der „The Beyond Burger“, eroberte in den vergangenen Jahren bereits den US-amerikanischen Markt und soll nun auch in Deutschland die Angebotspalette für Vegetarier und Veganer erweitern. Das Start-up-Unternehmen Beyond Meat, im Jahr 2009 von Ethan Brown gegründet, gehört in den USA nach einer Metro-Meldung zu den gefragtesten Jungunternehmen der Food-Branche.