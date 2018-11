Pfungstädter Brauerei:Neuer Vertriebsleiter

15.11.2018 Lebensmittel Praxis

Die Pfungstädter Brauerei verstärkt sich personell. Mit Marco Hirsch (Foto) haben die Bierbrauer einen erfahrenen Vertriebsleiter gewonnen.

Damit macht Pfungstädter einen weiteren Schritt die Großstädte in der Vertriebsregion stärker in den Fokus zu nehmen.

Der 46-jährige Hirsch hat langjährige Erfahrungen in leitenden Funktionen in der LSG Lufthansa Service Catering und Dienstleistungsgesellschaft mbH sowie der Metro Cash & Carry und in der Edeka Union SB Zentrale. Als solcher war er für die Betreuung von Großkunden und die Kundenakquisition im Bereich HoReCa und GV zuständig. Zudem war er Vertriebsleiter und Handlungsbevollmächtigter der TIFA eG und TIFA Pro Frisch GmbH, ein Spezialist für die Versorgung von Gastronomie, Hotellerie, Gemeinschaftsverpflegern und Großverbraucherküchen.