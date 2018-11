GoodMills Group :Neue Geschäftsführung

06.11.2018 Lebensmittel Praxis

Josef Dietrich übergibt mit Eintritt in den Ruhestand an Leonhard Gollegger als neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung der GoodMills Group. Wien. Ergänzt wird der Vorstand der Gruppe um den bisherigen Geschäftsführer von GoodMills Deutschland, Gunnar Steffek (Foto).

Golleggers beruflicher Werdegang führte ihn von der Unilever in Österreich und Deutschland (Strategisches Marketing) zur GoodMills Group, wo er seit neun Jahren tätig ist, unter anderem als Direktor für Internationales Marketing, Leiter der Unternehmensentwicklung der GoodMills Deutschland, Geschäftsführer der GoodMills in Tschechien sowie zuletzt als Vorstandsmitglied verantwortlich für Marketing & Sales im Headquarter in Wien. Auch Gunnar Steffek verfügt über einen starken Hintergrund im Bereich Mühlen und Mehl unter anderem aus seiner Erfahrung als Geschäftsführer der GoodMills Deutschland sowie Stationen bei Mars, Pepsi und Reemtsma. Vor seinem Wechsel zu GoodMills Deutschland vor acht Jahren zeichnete Steffek für den deutschen und internationalen Markt eines Geschäftsbereichs von Tchibo verantwortlich.

Die GoodMills Group ist Europas größtes Mühlenunternehmen mit 25 Mühlenstandorten in sieben Europäischen Ländern und einer Vermahlungsmenge von 2,8 Mio. Tonnen Getreide im Jahr 2017. Im Geschäftsjahr 2016/17 erzielte das Unternehmen Umsatzerlöse in der Höhe von EUR 786,6 Mio. Zu den bekanntesten Marken im deutschen Endverbrauchergeschäft zählen Aurora, Diamant, Gloria, Goldpuder, Müller’s Mühle und Rosenmehl.