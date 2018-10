Zentis:Böcker übernimmt Markenführung

02.10.2018 Lebensmittel Praxis

Oliver Böcker (Foto) besetzt seit Anfang Oktober die neu geschaffene Stelle Gesamt-Geschäftsleiter Marke und verantwortet damit sowohl Marketing- als auch Vertriebsaktivitäten im B2C-Geschäft.

Böcker bringt umfangreiche Vertriebs- und Marketingerfahrung aus dem Lebensmittelbereich mit. Unter anderem war er bei den Unternehmen Reckitt Benckiser, Homann und Mars beschäftigt.

Im Rahmen einer Beratungsfunktion bei Zentis habe Böcker in den vergangenen Monaten bereits erste Einblicke in das Unternehmen und den Bereich Marke/Handel erhalten, teilt das Unternehmen mit. Als Gesamt-Geschäftsleiter Marke berichtet er direkt an Geschäftsführer Karl-Heinz Johnen.