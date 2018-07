Warsteiner:Pilsener trägt Umsatzwachstum

04.07.2018 Lebensmittel Praxis

Die Warsteiner Brauerei konnte im ersten Halbjahr 2018 ihre Absätze sowohl im In- als auch im Ausland mehr als stabilisieren. Der Absatz im Inland verzeichnete von Januar bis Juni 2018 einen Zuwachs von 1,9 Prozent, im Ausland beläuft sich das Plus auf 2 Prozent. Auch insgesamt stieg der Absatz in den ersten sechs Monaten im Vergleich zum Vorjahr um 1,9 Prozent.

Getragen wird dieser Aufwärtstrend von der positiven Entwicklung des Warsteiner Premium Pilseners. Das alkoholfreie Segment von Warsteiner, das sich in den vergangenen Jahren stets besser als der Markt entwickelte, kann erneut auf deutlich zweistellige Zuwachsraten verweisen. Maßgeblich zu dem Erfolg beigetragen habe eine datenbasierte Preis-Promotion-Strategie. Zudem wurde der Schwerpunkt der Werbeausgaben auf TV verschoben. Auch der erfolgreiche Roll-out des goldenen Warsteiner Mehrwegkastens im Kernmarkt steigerte die Aufmerksamkeit für die Marke Warsteiner.

Trotz des schwierigen Marktumfeldes konnte sich auch Warsteiner International behaupten. Dazu trugen das Wachstum in Russland sowie die steigende Absatzentwicklung in den beiden größten Niederlassungen Benelux und Italien bei.