Melitta:Umsatzwachstum von elf Prozent

04.07.2018 Lebensmittel Praxis

Die Melitta Unternehmensgruppe konnte im Geschäftsjahr 2017 den Umsatz auf 1.541 Millionen Euro erhöhen. Ein Wachstum im Vergleich zum Vorjahr um elf Prozent. Zurückzuführen sei diese Entwicklung auf einen hohen organischen Zuwachs, zu dem alle Geschäftsfelder beigetragen haben.

Anzeige

„In allen betroffenen Unternehmensbereichen haben wir unsere geplante Internationalisierung vorangetrieben. Gleichzeitig sind wir durch diverse organisatorische Umstrukturierungen noch effizienter und flexibler geworden“, sagte Jero Bentz, Mitglied der Unternehmensleitung der Melitta Unternehmensgruppe. Im Geschäftsfeld Kaffee erzielte die Melitta Unternehmensgruppe erneut einen Rekordabsatz. Sowohl in Europa als auch in Südamerika konnten die Umsätze deutlich gesteigert werden. Im Geschäftsfeld Kaffeezubereitung verlief das vergangene Geschäftsjahr ebenfalls erfolgreich. Ein neuer Rekordumsatz wurde mit Produkten für die Individual- und Systemgastronomie erzielt. Hohe Wachstumsimpulse gingen außerdem von der weiterhin hohen Nachfrage privater Haushalte nach Kaffeevollautomaten aus. In den leicht rückläufigen Märkten für Filtertüten und Filterkaffeemaschinen konnte Melitta ihre Marktanteile ausbauen.

Trotz verschiedener Herausforderungen stieg der Umsatz im Foliengeschäft an, während gleichzeitig in fast allen Ländern und Kategorien Marktanteile ausgebaut werden konnten. Mit dem Zukunftsprogramm Melitta 2020 ist das Ziel verbunden eine weitere Internationalisierung der Geschäftsaktivitäten und den Eintritt in neue Märkte, die zur strategischen Ausrichtung passen, anzusteuern. Jüngst wurde die Innovationsabteilung in eine eigenständige Gesellschaft überführt.