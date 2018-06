Ferkelkastration:SPD-Bundestagsfraktion gegen „vierten Weg“

22.06.2018 Lebensmittel Praxis

Die SPD-Bundestagsfraktion hat nach Angaben des Deutschen Tierschutzbundes die Ferkelkastration mit Lokalanästhesie ausgeschlossen. Damit hat die notwendige Gesetzesänderung zur Durchführung des „4. Weges“ keine Chance auf eine Mehrheit im Deutschen Bundestag.

2013 wurde das Tierschutzgesetz so geändert, dass eine betäubungslose chirurgische Kastration nicht mehr erlaubt sein wird. Die Änderung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. Ist ein Eingriff am Tier unvermeidbar, so muss dieser unter Schmerzausschaltung erfolgen. Schmerzen nach der Operation müssen gelindert werden.

Als praktikabel und tierschutzkonform haben sich laut Deutschem Tierschutzbund drei Alternativmethoden herauskristallisiert: die Mast von unkastrierten Ebern, die Impfung gegen Ebergeruch (Immunokastration) und die chirurgische Kastration unter Vollnarkose und mit Schmerzmedikation.