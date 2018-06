Mars Wrigley Confectionery:Kommunikation in neuen Händen

19.06.2018 Lebensmittel Praxis

Seit dem 1. Juni leitet Nina Wenzl (Foto) die Abteilung Corporate Affairs von Mars Wrigley Confectionery. Wenzel verfügt über mehr als 13 Jahre Erfahrung in der integrierten Kommunikation in führenden deutschen Agenturen.

In den vergangenen fünf Jahren leitete sie als Head FMCG & Retail der FischerAppelt, Relations GmbH ein Team aus PR- und Social Media Beratern sowie Redakteuren.

In ihrer neuen Position als Director Corporate Affairs verantwortet Wenzl neben der externen und internen auch die politische Kommunikation für den Hersteller. Sie wird die Kommunikationsstrategie für das Mars Süßwarensegment weiter entwickeln und mit ihrem Team umsetzen. Zudem fällt die übergreifende Kommunikation für die fünf Mars-Geschäftsbereiche in Deutschland in ihren Aufgabenbereich.

Als Teil des Geschäftsleitungsteams agiert Wenzl vom Unternehmenssitz in Unterhaching aus. Sie berichtet an Laurence Etienne, General Manager von Mars Wrigley Confectionery.