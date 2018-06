Pro Carton:Neuer Präsident der Vereinigung

14.06.2018 Lebensmittel Praxis

Die Europäische Vereinigung der Karton- und Faltschachtelproduzenten, Pro Carton, hat Horst Bittermann (Foto), Marketingleiter bei Mayr-Melnhof Karton,MM Karton, zu ihrem neuen Präsidenten gewählt. Er folgt auf Roland Rex von Weig Karton nach. Rex hatte das Amt acht Jahre lang inne.

Anzeige

Bittermann, ein Vertriebs- und Marketing-Experte mit 25 Jahren Erfahrung, war bereits in einer ganzen Reihe von Führungspositionen in den Bereichen Private Banking, Einzelhandel und nun auch Verpackung tätig. Seit 2008 bei MM Karton, leitet er derzeit die Marketingabteilung eines Herstellers von gestrichenem Recyclingkarton mit einer bedeutenden Position in Frischfaserkarton und Recycling-Liner in Europa.

Das Unternehmen betreibt sieben Kartonwerke in Europa mit einer Jahreskapazität von 1,7 Millionen Tonnen. Zusätzlich zur Leitung der Marketing-Aktivitäten von MM Karton spielt Bittermann, nach Angaben der Vereinigung, eine entscheidende Rolle bei der Geschäftsentwicklung in den Bereichen FMCG, Pharmazie und Einzelhandel.