Coca Cola Deutschland:Neuer Marketing Director

13.06.2018 Lebensmittel Praxis

Coca-Cola Deutschland bekommt Anfang Juli mit Michael Willeke einen neuen Marketing Director. Er wird ebenfalls verantwortlich sein für das Marketing in Dänemark und Finnland. Willeke war seit Juli 2015 Director Integrated Marketing Communications für Coca-Cola Westeuropa in London und hat die Markenkommunikation des Coca-Cola Markenportfolios über 14 Länder hinweg verantwortet, teilt der Konzern mit.

Zuvor war er als Director Marketing Communications bei der Coca-Cola GmbH in Berlin für das gesamten Portfolio von Coca-Cola in Deutschland zuständig. Ein Schwerpunkt von Michael Willekes Arbeit in den vergangenen Jahren lag auf der Digitalisierung der Markenkommunikation. In seine Verantwortung fällt auch der Launch und die schrittweise internationale Ausdehnung von Coke TV, dem gebrandeten Youtube-Kanal in Europa.

Michael Willeke berichtet an Bianca Bourbon, General Manager Coca-Cola Deutschland, Dänemark und Finnland. Willekes Vorgänger, Andreas Johler, hatte seit 2016 die Marketing-Leitung inne. Er verlässt das Unternehmen Ende Juli, um eine neue berufliche Aufgabe außerhalb von Coca-Cola zu übernehmen.