Arla Foods:Kommunikation über Farmers App

13.06.2018 Lebensmittel Praxis

Mit Hilfe einer App will die europäische Molkereigenossenschaft Arla Foods die Kommunikation mit ihren Landwirten verbessern. Deshalb treibt die Genossenschaft die Digitalisierung voran und stellt ihren Landwirten seit Kurzem die unternehmenseigene „Arla Farmers“ App zur Verfügung. Damit sollen die Landwirte Informationen zu Anlieferungs- und Qualitätsdaten, Abrechnungen und Milchpreisen schnell und auch unterwegs auf ihrem Smartphone abrufen.

Anzeige

Denn auch in der Landwirtschaft wird das Smartphone immer häufiger zum wichtigsten Kommunikations- und Arbeitsmittel. In den ersten Wochen seit Verfügbarkeit haben bereits 600 Landwirte in Deutschland die App auf ihrem Smartphone installiert, teilt das Unternehmen mit. „Die Digitalisierung ist ein zentraler Bestandteil unserer Unternehmensstrategie. Das fängt auf dem Hof an, geht über die Produktion in unseren Werken und die Logistik bis zu unserem Vertrieb. Mit der App können wir unsere Mitglieder gerade in unserer dezentralen Struktur schnell erreichen, sie über wichtige Themen auf dem Laufenden halten und ihnen einen Mehrwert für ihre Arbeit bieten. So verbessern wir die Zusammenarbeit in unserer Genossenschaft und werden effizienter“, erläutert Lothar Laufer, Geschäftsführer bei Arla Foods Deutschland und verantwortlich für den Bereich Member Relations.

Die App gliedert sich in die vier Bereiche Qualität, Abrechnungen, Neuigkeiten und Kalender. Sie greift auf die Datenbank des „Arla Farmer Web“ zu, der zentralen, digitalen Informationsplattform für jeden Arla Landwirt, und läuft sowohl auf Android- als auch iOS-Geräten.