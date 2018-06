Friesland Campina:Vorstandsmitglieder der Genossenschaft bestätigt

13.06.2018 Lebensmittel Praxis

Frans Keurentjes bleibt Vorstandsvorsitzender der Molkereigenossenschaft Friesland Campina U.A. Er ist seit Dezember 2016 im Amt und wurde, wie auch seine Vorstandskollegen, Angelique Huijben-Pijnenburg und Sandra Addink-Berendsen, als Vorstandsmitglieder der Molkereigenossenschaft wiederbestellt.

Anzeige

Wiederbestellungen treten nach Mitteilung des Unternehmens im Dezember 2018 in Kraft und gelten für einen Zeitraum von vier Jahren. Die drei Vorstandsmitglieder mussten turnusmäßig in den Vorstand der Genossenschaft wiedergewählt werden. Die Wiederbestellung gilt auch für ihre Funktion als Mitglied des Aufsichtsrats der Royal FrieslandCampina N.V.

Frans Keurentjes hat damit auch den Aufsichtsratsvorsitz der Royal FrieslandCampina N.V inne. Seit 2006 ist er Mitglied der Molkereigenossenschaft FrieslandCampina. Er ist landwirtschaftlicher Unternehmer in Hornhuizen/Niederlande. Angelique Huijben-Pijnenburg ist seit 2010 Vorstandsmitglied der Genossenschaft und gehört auch dem Aufsichtsrat des Unternehmens an. Sie ist Miteigentümerin eines Milchviehbetriebs in Oosteind/Niederlande. Sandra Addink-Berendsen ist seit 2014 Vorstandsmitglied der Genossenschaft und gehört auch dem Aufsichtsrat des Unternehmens an. Sie ist Miteigentümerin eines Milchviehbetriebs in Markelo/Niederlande.