Mars Petcare Deutschland:Führungsteam erweitert

07.06.2018 Lebensmittel Praxis

Gordon Kaup (Foto) wird zum 1. Juli Sales Director bei Mars Petcare Deutschland, teilte das Unternehmen mit. Er übernimmt die Position von Peter Kuschmitz, der Mitglied der Geschäftsleitung bleibt und künftig die Aufgaben des Category Management Directors übernimmt.

Kaup hat bei der Nestlé Deutschland AG langjährige Erfahrungen in unterschiedlichen FMCG-Kategorien gesammelt und war mehrere Jahre in leitenden Marketing- und Vertriebspositionen tätig. Nach verschiedenen Stationen als Key Account Director für führende Lebensmittelmarken war er zuletzt kategorieübergreifend Customer Sales Director für den Kunden Edeka bei Nestlé Deutschland. Er berichtet als Mitglied der deutschen Geschäftsleitung direkt an Geschäftsführerin Babara Bajorat.