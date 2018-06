Starbucks :Verlängert Lizenz mit Arla Foods

07.06.2018 Lebensmittel Praxis

Nach siebenjähriger Zusammenarbeit hat Starbucks ein neues Lizenzabkommen mit der europäischen Molkereigenossenschaft Arla Foods geschlossen. Es umfasst die Lizenz für Arla Foods zur weiteren Herstellung, zum Vertrieb und zur Vermarktung von fertigen Starbucks Kaffee-Milchmischgetränken (RTD: Ready to Drink) in der EMEA-Region (Europa, Mittlerer Osten und Afrika)). Foto: v. l.: Duncan Moir, VP Channel Development EMEA & LatAm and Foodservice EMEA, Starbucks; Hanne Sondergaard, EVP Marketing and Innovation, Arla Foods; Peder Tuborgh, CEO Arla Foods; Lillie La Valeur, VP MBB Business Unit, Arla Foods ; Tony Matta, President Channel Development, Starbucks

In den vergangenen Jahren hat Arla Foods in 38 Ländern der EMEA-Region Starbucks Getränke auf den Markt gebracht. Künftig erwartet das Molkereiunternehmen einen Absatz von mehr als 110 Millionen Stück pro Jahr. In Deutschland wurden im vergangenen Jahr mehr als 10 Millionen Einheiten verkauft. Mit einem Wachstum von rund 33 Prozent in den vergangenen drei Jahren zählen die Starbucks Produkte zu den Wachstumstreibern im Markengeschäft von Arla Foods in Deutschland.

Arlas Unternehmensstrategie „Good Growth 2020“ sieht unter anderem vor, das Potential bei Getränken auf Milchbasis auszuschöpfen. „Unser Ziel ist, im Jahr 2020 ein führender Anbieter von Milchgetränken in Nordeuropa, dem Nahen Osten, Asien und Nordafrika zu sein,“ sagt Hanne Søndergaard, , Executive Vice President und Marketingchefin bei Arla Foods.