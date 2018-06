Nestlé Spanien:Hersteller setzt auf Bio-Produkte

05.06.2018 Lebensmittel Praxis

Zum ersten Mal hat der Lebensmittelkonzern Nestlé verschiedene Bio-Produkte auf den spanischen Markt gebracht. Die neuen Produkte schließen die gesamte Range von Natur-Nes-Bio-Baby-Food und einige organische Kaffee-Produkte mit ein.

Rund 65 Prozent der neu gelaunchten organischen Lebensmittel-Marken sollen in Spanien selbst hergestellt werden, so das Unternehmen. Die Innovationen wurden geplant als Antwort auf die steigende Verbrauchernachfrage nach solchen Produkten, erklärte das Unternehmen. Darüber hinaus erklärte der Hersteller künftig Bio-Produkte in Spanien im Fokus zu haben.

Der Nestlé-CEO in Spanien, Laurent Dereux, sagte: „ Die Verbraucher fragen immer stärker gesunde und nachhaltige Produkte nach.“ Das Unternehmen erwartet deshalb, dass in fünf Jahren zehn bis 15 Prozent aller Lebensmittel in Spanien Bio zertifiziert sind. Entsprechend hat Nestlé beispielsweise die Rezeptur seiner sein Frühstückscerealien verändert, um sie gesunder zu machen. Künstliche Farbstoffe und Flavours wurden herausgenommen.